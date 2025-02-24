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17:54, 24 февраля 2025Мир

В «Большой семерке» возникли разногласия из-за заявления по Украине

Bloomberg: США угрожают отозвать поддержку заявления G7 по Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

США угрожают отозвать поддержку всего заявления «Большой семерки» (G7) по Украине, а не отдельных пунктов. О возникших разногласиях сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, дипломаты пытаются найти компромисс с прошлой недели после того, как США выступили против включения осуждающей Москву формулировки в заявление по украинскому конфликту. Вашингтон также отверг призыв к ужесточению антироссийских санкций в области энергетики, целью которых является «принуждение Москвы к переговорам».

«США теперь пригрозили полностью отозвать поддержку заявления», — утверждается в публикации.

При этом собеседники агентства отметили, что обсуждения продолжаются и окончательное решение все еще может быть найдено.

Ранее издание The New York Times сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа стремится не допустить, чтобы коммюнике стран G7 по Украине могло помешать переговорам с Россией по урегулированию конфликта. Речь шла об отдельных формулировках заявления.

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