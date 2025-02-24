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15:36, 24 февраля 2025Силовые структуры

Неизвестные открыли стрельбу по окнам российского техникума

В Томске росгвардейцы задержали двоих юношей, стрелявших по окнам техникума
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Неизвестные устроили стрельбу по окнам Томского политехнического техникума. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, стрелки открыли огонь с улицы из пневматического оружия около 15:20 по местному времени. Учащимся пришлось просидеть на полу около получаса.

На данный момент росгвардейцы уже задержали двоих юношей в возрасте 20 лет. Предварительно, они не студенты этого учебного заведения.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы рядового-контрактника Александра Ткаченко, открывшего в воинской части в Херсонской области стрельбу по сослуживцам за упреки в трусости.

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