Неизвестные открыли стрельбу по окнам российского техникума

В Томске росгвардейцы задержали двоих юношей, стрелявших по окнам техникума

Неизвестные устроили стрельбу по окнам Томского политехнического техникума. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, стрелки открыли огонь с улицы из пневматического оружия около 15:20 по местному времени. Учащимся пришлось просидеть на полу около получаса.

На данный момент росгвардейцы уже задержали двоих юношей в возрасте 20 лет. Предварительно, они не студенты этого учебного заведения.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы рядового-контрактника Александра Ткаченко, открывшего в воинской части в Херсонской области стрельбу по сослуживцам за упреки в трусости.