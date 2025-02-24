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17:10, 24 февраля 2025Силовые структуры

Обманувшему российского подростка мошеннику предъявили обвинение

В Петербурге арестовали обманувшего на 500 тысяч 17-летнего школьника афериста
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге арестовали афериста, который обманул 17-летнего школьника, найденного ранее выпавшим из окна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 110 УК РФ и части 3 статьи 159 УК РФ («Совершение мошенничества в крупном размере»). Он заключен под стражу.

По данным следствия, 6 февраля мошенник обманул десятиклассника и получил незаконный доступ к его личным данным. Он убедил школьника перевести деньги на якобы безопасный банковский счет. Потерпевший перевел на указанный счет около 500 тысяч рублей. На следующий день подросток понял, что стал жертвой мошенников, и выбросился из окна.

По информации правоохранителей, обманувшего десятиклассника афериста вычислили, задержали в Барнауле и доставили в Петербург для проведения следственных действий. Выяснилось, что подозреваемый является членом организованной группы, которая занималась обманом граждан. Кроме того, оперативники установили координатора мошенников. Им оказался ранее неоднократно судимый 20-летний житель Барнаула.

О том, что под окнами дома, расположенного в Невском районе Петербурга прохожие обнаружили 17-летнего подростка, сообщалось 19 февраля.

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