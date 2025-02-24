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14:33, 24 февраля 2025Путешествия

Открытие аэропортов на юге и в центре России опровергли

Росавиация: Распространяемая в СМИ информация об открытии аэропортов — фейк
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко опроверг слухи об открытии аэропортов юга и центра России, которые не работают со времен начала спецоперации (СВО) на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кореняко заявил, что распространяемая в СМИ информация об этом — абсолютный фейк. «В случае изменения режима работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что аэропорты на юге и в центре России, которые были закрыты с начала спецоперации на Украине, приготовились к открытию. Речь идет об авиагаванях Воронежа, Липецка, Симферополя и других.

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