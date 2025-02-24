Открытие аэропортов на юге и в центре России опровергли

Росавиация: Распространяемая в СМИ информация об открытии аэропортов — фейк

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко опроверг слухи об открытии аэропортов юга и центра России, которые не работают со времен начала спецоперации (СВО) на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кореняко заявил, что распространяемая в СМИ информация об этом — абсолютный фейк. «В случае изменения режима работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что аэропорты на юге и в центре России, которые были закрыты с начала спецоперации на Украине, приготовились к открытию. Речь идет об авиагаванях Воронежа, Липецка, Симферополя и других.