Закрытые с начала СВО аэропорты юга и центра России приготовились к открытию

Mash: Закрытые аэропорты юга и центра России откроются в ближайшие два месяца

Аэропорты на юге и в центре России, которые были закрыты с начала спецоперации (СВО) на Украине, приготовились к открытию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет об авиагаванях Воронежа, Липецка, Симферополя и других. Из-за предполагаемого возвращения к работе сотрудников вызывают из отдыха. Уточняется, что указание действует в ближайшие два месяца. Аэропорты активно набирают новых работников.

Известно, что сначала будут запущены грузовые рейсы, а после согласования полетной программы и пассажирские.

Ранее сообщалось, что закрытые аэропорты юга России регулярно обновляют вакансии и укомплектовывают кадровый состав. Уточняется, что авиагавани продолжали тренировки и обучение работников в течение всего периода ограничений.