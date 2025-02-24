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13:34, 24 февраля 2025Путешествия

Закрытые с начала СВО аэропорты юга и центра России приготовились к открытию

Mash: Закрытые аэропорты юга и центра России откроются в ближайшие два месяца
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Аэропорты на юге и в центре России, которые были закрыты с начала спецоперации (СВО) на Украине, приготовились к открытию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет об авиагаванях Воронежа, Липецка, Симферополя и других. Из-за предполагаемого возвращения к работе сотрудников вызывают из отдыха. Уточняется, что указание действует в ближайшие два месяца. Аэропорты активно набирают новых работников.

Известно, что сначала будут запущены грузовые рейсы, а после согласования полетной программы и пассажирские.

Ранее сообщалось, что закрытые аэропорты юга России регулярно обновляют вакансии и укомплектовывают кадровый состав. Уточняется, что авиагавани продолжали тренировки и обучение работников в течение всего периода ограничений.

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