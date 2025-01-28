Стало известно о поиске новых сотрудников в закрытые аэропорты юга России

Закрытые аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи регулярно ищут новых сотрудников

Стало известно, что закрытые аэропорты юга России регулярно обновляют вакансии и укомплектовывают кадровый состав. О поиске новых сотрудников сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Аэродинамика», являющейся оператором хабов Краснодара, Анапы и Сочи.

Уточняется, что авиагавани продолжали тренировки и обучение работников в течение всего периода ограничений. Это было сделано для поддержания их навыков. Таким образом аэропорты будут готовы вернуться к работе при соответствующем решении властей.

В компании объяснили, что регулярное обновление вакансий нужно для оптимизации выдачи объявлений на сайтах по поиску работы.

Летом 2024 года в Росавиации сообщили, что возобновление работы какого-либо из закрытых с начала СВО на Украине аэропортов юга и центральной части России, помимо открытого недавно в Элисте, пока не ожидается.