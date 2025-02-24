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17:18, 24 февраля 2025Экономика

Жителям Подмосковья назвали срок окончания февральских морозов

Синоптик Тишковец: Февральских морозов в Подмосковье осталось на несколько дней
Виктория Клабукова

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Февральские морозы вскоре покинут столичный регион. О сроках их окончания в Подмосковье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в эфире программы «Соловьев Live».

По словам синоптика, серьезные морозы, наступившие только под конец зимы, продержатся в Московском регионе недолго. Февральских морозов осталось на пару-тройку ночей, а потом они пойдут на спад, успокаивает Тишковец. Минувшей ночью на 24 февраля воздух остыл до 17 градусов ниже нуля. Такая ясная, но морозная погода может сохраниться в Подмосковье до пятницы, 28-го числа, а затем на смену ей придет облачность, осадки, а потом и полноценная оттепель.

В дальнейшем такого похолодания не ожидается несмотря на прогнозы других специалистов. Тишковец уверен, что весна придет в Москву раньше обычного и окажется теплее нормы. «Март, конечно, у нас в России — четвертый зимний месяц по метеорологии. Но это в идеальном случае. А на самом деле март будет теплее положенных климатических норм, и весна в этом году наступит гораздо раньше положенной даты», — рассказал метеоролог. Такая дата для каждого региона своя, для столицы традиционно метеовесна отсчитывается с 21 марта. Без заморозков весной не обойдется, но они пройдут без особых рекордов.

О морозах на этой неделе москвичей предупредила и ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее прогнозам, в ночь на вторник, 25 февраля, столбики термометров в Москве достигнут отметки минус 12-14 градусов, а в области — 12-17 градусов мороза. Днем воздух прогреется до минус 8-12 градусов.

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