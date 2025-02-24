Показавшего видео с многочасовыми пытками студенток на российской автомойке жестоко избили

Ura.ru: Банда избила друга, показавшего МВД пытки студенток на мойке на Урале

Банда молодых людей жестоко избила друга, показавшего представителям МВД видео с многочасовыми пытками двух студенток на автомойке в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Об этом стало известно Ura.ru от источников, знакомых с ситуацией.

Один из собеседников агентства отметил, что речь идет о 20-летнем жителе Урала. Молодого человека задержали, поскольку заподозрили его в махинациях с банковскими картами.

«В отделении он вел себя нервно и сам дал телефон, в котором нашли видео с избиением девушек. Когда об этом узнали его товарищи, то с ним поступили также, как с этими девочками», — разъяснил другой источник Ura.ru.

Сейчас пострадавший находится на свободе, разузнало агентство.

До этого сообщалось, что в Каменске-Уральском арестовали троих мужчин, издевавшихся над девушками.

В январе компания мужчин насильно вывезла двух девушек на автомойку в Свердловской области. Студенток обливали пеной и наносили им удары по всему телу. Пытки над россиянками, одна из которых оказалась несовершеннолетней, продолжались около пяти часов.

Свои действия их обидчики фиксировали на камеру мобильного телефона. Родители пострадавших обратились в полицию. Оперативники вычислили нападавших, задержали их, но спустя некоторое время отпустили.