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14:04, 24 февраля 2025Мир

Премьер-министр Дании предпочла войну для Украины

Премьер Дании Фредериксен: Мир на Украине будет опаснее войны
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Метте Фредериксен

Метте Фредериксен. Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Мир на Украине «будет опаснее войны», так как России якобы нельзя доверять в мирных переговорах. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в рамках своего визита в Киев, передает газета DR TV.

«Я понимаю, многие думают, что мирное решение или прекращение огня звучит как хорошая идея, но мы рискуем, что мир на Украине на самом деле более опасен, чем война», — сказала политик.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция поддерживает инициативу по урегулированию конфликта на Украине, исходящую со стороны президента США Дональда Трампа, и Анкара готова предоставить свою площадку для переговоров. Он также подчеркнул, что Анкара выступает за мирное урегулирование вооруженного конфликта, которое будет учитывать интересы России и обязательное участие двух сторон.

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