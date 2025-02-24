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11:44, 24 февраля 2025Мир

Одна страна НАТО поддержала действия Трампа по Украине

Глава МИД Фидан: Турция поддерживает инициативу Трампа по Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Турция поддерживает инициативу по урегулированию конфликта на Украине, исходящую со стороны президента США Дональда Трампа и Анкара готова предоставить свою площадку для переговоров. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в ходе пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале российского внешнеполитического ведомства.

«Турция успешно предложила Стамбульский формат и зерновую сделку для России и Украины. США проявили инициативу, чтобы конфликт был завершена путем переговоров (...) Это наша же позиция, мы придаем ей большое значение», — рассказал дипломат.

Фидан также подчеркнул, что Турция выступает за мирное урегулирование вооруженного конфликта, которое будет учитывать интересы России и обязательное участие двух сторон.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что озвученные ранее президентом России Владимиром Путиным предложения говорят о готовности российской стороны пойти на компромисс по Украине. Он подчеркнул, что если внимательно ознакомиться с положениями, то по ним видно, что Москва открыта к решению конфликта именно на основе баланса интересов.

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