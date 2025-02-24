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16:56, 24 февраля 2025Силовые структуры

Приковавшая дочь к батарее после жалобы на изнасилование россиянка попала под статью

В Дагестане следователи возбудили дело в отношении приковавшей дочь женщины
Варвара Митина (редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая приковала 15-летнюю дочь к батарее после жалобы на групповое изнасилование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Правоохранители также возбудили уголовное дело по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

По версии следствия, несовершеннолетняя жительница республики три дня незаконно удерживалась дома у своего родственника в Кизилюрте и была лишена возможности свободно передвигаться.

Ранее сообщалось, что мать и дядя девочки посчитали, что она опозорила семью, поэтому решили посадить ее на цепь. В заключении школьница провела три дня, почти не получая еды. Выбраться из заточения подростку удалось благодаря записке с просьбой о помощи, которую она прикрепила к пульту от телевизора и выкинула в окно.

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