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15:28, 24 февраля 2025Россия

Россиянка приковала дочь-школьницу к батарее после жалобы на групповое изнасилование

В Дагестане мать посадила 15-летнюю дочь на цепь после жалобы на изнасилование
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Кизилюрте Республики Дагестан местная жительница приковала 15-летнюю дочь к батарее после жалобы на групповое изнасилование и одноклассников, якобы заставляющих ее употреблять наркотики. Об этом пишет Mash Gor в Telegram.

По информации источника издания, мать и дядя девочки посчитали, что она опозорила семью, поэтому решили посадить ее на цепь. В заключении школьница провела три дня, почти не получая еды. Выбраться из заточения подростку удалось благодаря записке с просьбой о помощи, которую она прикрепила к пульту от телевизора и выкинула в окно.

Как выяснил канал, родственники пострадавшей объясняют свой поступок тем, что школьница является трудным ребенком и постоянно сбегает из дома.

Сейчас девочка находится в реабилитационном центре для зависимых, пишут авторы поста. Ее состояние не уточняется.

Ранее, в августе 2024 года, стало известно о жителе Краснодарского края, который годами издевался над душевнобольным пасынком. Как выяснилось, мужчина избивал мальчика и приковывал цепью к батарее.

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