Продюсер назвал многомиллионный гонорар Жасмин

Продюсер Дворцов: Певица Жасмин получает от 2,5 миллиона рублей за выступление

Известная певица Жасмин, которая перестала появляться на светских мероприятиях, все еще востребована и зарабатывает от 2,5 миллиона рублей за выступление. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал порталу «Страсти».

По словам Дворцова, артистка активно получает заказы на частные мероприятия и постоянно гастролирует по городам России.

«У Жасмин все великолепно: гастролирует, ездит по мероприятиям, дает концерты. Она не пропала, ее часто заказывают олигархи, меценаты, люди с погонами. Гонорары от 2,5 миллиона и выше. Думаю, она будет еще лет пять-десять востребована», — сообщил продюсер.

Также Сергей отметил имидж Жасмин, которая всегда была образцом доброты и скромности в работе.

«Одна из немногих приятных и щедрых артисток нашего шоу-бизнеса. Жасмин порядочная, добрая, яркая, красивая и талантливая. Таких женщин не очень много на нашей эстраде», — добавил он.

Ранее стало известно, что певица Жасмин прокомментировала слив интимных фотографий Анны Asti после взлома.