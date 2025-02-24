Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:38, 24 февраля 2025Культура

Продюсер назвал многомиллионный гонорар Жасмин

Продюсер Дворцов: Певица Жасмин получает от 2,5 миллиона рублей за выступление
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная певица Жасмин, которая перестала появляться на светских мероприятиях, все еще востребована и зарабатывает от 2,5 миллиона рублей за выступление. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал порталу «Страсти».

По словам Дворцова, артистка активно получает заказы на частные мероприятия и постоянно гастролирует по городам России.

«У Жасмин все великолепно: гастролирует, ездит по мероприятиям, дает концерты. Она не пропала, ее часто заказывают олигархи, меценаты, люди с погонами. Гонорары от 2,5 миллиона и выше. Думаю, она будет еще лет пять-десять востребована», — сообщил продюсер.

Также Сергей отметил имидж Жасмин, которая всегда была образцом доброты и скромности в работе.

«Одна из немногих приятных и щедрых артисток нашего шоу-бизнеса. Жасмин порядочная, добрая, яркая, красивая и талантливая. Таких женщин не очень много на нашей эстраде», — добавил он.

Ранее стало известно, что певица Жасмин прокомментировала слив интимных фотографий Анны Asti после взлома.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский военный сдался в плен ВСУ, вернулся и сбежал из части. Три суда отказались рассматривать его дело

      В Германии модернизировали используемый на Украине комплекс KDV

      Кардиолог предупредил о симптомах скрытого сердечного приступа без боли

      Россиян пообещали не штрафовать за открывающуюся не туда входную дверь

      Новости о возвращении голливудских студий в Россию прокомментировали

      Рэперша Lizzo показала целлюлит на фото в нижнем белье

      Бездомные купили лотерейный билет на украденные деньги и выиграли 46 миллионов рублей

      Россиянин попал в больницу после атаки дрона ВСУ на российский регион

      В самолете с россиянами на борту пропал сигнал GPS во время полета

      Польша удвоит мощности по приему сжиженного газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше