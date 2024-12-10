Жасмин раскрыла свое отношение к интимным фото

Певица Жасмин прокомментировала слив интимных фотографий Анны Asti после взлома

Певица Жасмин поделилась своим мнением о сливе интимных фото Анны Asti. Об этом сообщает mk.ru.

По словам артистки, сама она таких снимков никогда не делала, но коллегу не критикует. Жасмин считает, что неправильно «залезать в личное пространство» знаменитостей.

«Я фото не видела, но слышала о них. За себя не боюсь, мой муж видит все вживую. Такие снимки не делаю. Но в этом ничего такого: она эффектная девушка, молодая, с красивым телом. Неправильно залезать в личное пространство», — заявила Жасмин.

Ранее стало известно, что Анна Дзюба (настоящее имя певицы Asti) впервые прокомментировала слив своих интимных снимков. Она обвинила во взломе преступников.