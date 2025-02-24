Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:53, 24 февраля 2025Культура

Пугачева устроила скандал в израильском кафе

Политик Яков Кедми: Певица Алла Пугачева устроила скандал в израильском кафе
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Алла Пугачева устроила скандал в одном из кафе Израиля. Об этом местный политик Яков Кедми сообщил каналу Stmegi TV.

По словам политика, свидетелем сцены стала его супруга. Скандал между Пугачевой и официантками разгорелся в кафе на берегу моря. Сообщается, что артистка на русском языке потребовала найти для нее столик в переполненном заведении, заявив о своем звездном статусе.

«Она не поняла, как для нее может не быть мест. А девушка на входе не поняла, что от нее хочет старуха, не говорящая на иврите. Ей объясняют, что нет мест. Какая разница, кто ты?» — рассказал Кедми.

Политик заявил, что в Израиле у певицы нет того статуса, к которому она привыкла в России. По его мнению, в такой же ситуации оказались другие артисты, уехавшие из страны: «Надо заново искать свое место. Вряд ли оно будет таким, как раньше».

Ранее стало известно, что внуки Пугачевой поссорились из-за места жительства. Сообщалось, что Никита Пресняков и Дени Байсаров практически не общаются: «Разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул РФ почти два года назад».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Хриплые крики нельзя было ни с чем спутать». Зеленский нагрубил главе Минфина США во время обсуждения сделки по металлам

      В РПЦ предостерегли от ряда действий на Масленицу

      Россиянка сдала полиции 18-летнюю дочь из-за укусов

      Божницу с шевронами бойцов СВО привезли в российский православный собор

      Сергей Зверев показал внешность на фото времен службы в армии

      Рудковская объяснила провальное выступление Плющенко-младшего на всероссийском турнире

      Посольство России попросило Францию принять необходимые меры еще до взрыва в Марселе

      На Украине Трампа заподозрили в работе на Россию

      Зеленский рассказал о планах Украины создать свой аналог НАТО

      Вор съел булочку и пожарил картошку после неудачной попытки ограбления «Макдоналдса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше