Политик Яков Кедми: Певица Алла Пугачева устроила скандал в израильском кафе

Певица Алла Пугачева устроила скандал в одном из кафе Израиля. Об этом местный политик Яков Кедми сообщил каналу Stmegi TV.

По словам политика, свидетелем сцены стала его супруга. Скандал между Пугачевой и официантками разгорелся в кафе на берегу моря. Сообщается, что артистка на русском языке потребовала найти для нее столик в переполненном заведении, заявив о своем звездном статусе.

«Она не поняла, как для нее может не быть мест. А девушка на входе не поняла, что от нее хочет старуха, не говорящая на иврите. Ей объясняют, что нет мест. Какая разница, кто ты?» — рассказал Кедми.

Политик заявил, что в Израиле у певицы нет того статуса, к которому она привыкла в России. По его мнению, в такой же ситуации оказались другие артисты, уехавшие из страны: «Надо заново искать свое место. Вряд ли оно будет таким, как раньше».

Ранее стало известно, что внуки Пугачевой поссорились из-за места жительства. Сообщалось, что Никита Пресняков и Дени Байсаров практически не общаются: «Разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул РФ почти два года назад».