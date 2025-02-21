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07:34, 21 февраля 2025Культура

Внуки Пугачевой разругались из-за места жительства

Popcake: внуки Пугачевой разругались из-за места жительства
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Внуки советской и российской певицы Аллы Пугачевой разругались из-за взглядов на место жительства. Об этом сообщает портал Popcake.

Источник в окружении семьи артистки утверждает, что Никита Пресняков и Дени Байсаров практически не общаются. «Разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул РФ почти два года назад. Никита уговаривал брата, но Дени отказался и живет счастливо в Москве», — сообщил он.

Байсаров предпочитает скрывать детали своей личной жизни и не очень активно ведет социальные сети. В сентябре 2022 года распространилась информация о том, что он уехал в Европу, но уже в октябре Байсаров поделился роликом своей прогулки по Москве, после чего практически пропал из медиаполя.

В августе 2024 года подтвердилось, что Байсаров находится в Москве. Он несколько раз нарушал правила дорожного движения, но оплатил все штрафы.

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