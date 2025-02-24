Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:28, 24 февраля 2025Экономика

Путин предложил подумать США о совместном производстве алюминия

Путин предложил РФ и США подумать о производстве алюминия в Красноярском крае
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин предложил подумать о совместной работе Москвы и США по производству алюминия, например, в одном из регионов страны. Его слова приводит ТАСС.

Путин предложил американским компаниям подумать о совместной работе по производству алюминия.

«Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по производству алюминия. Ведь алюминий — это прежде всего энергия и желательно дешевая энергия», — призвал он.

Ранее Путин допустил совместную работу с США по редкоземельным металлам. Он также призвал наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов. По его мнению, это необходимо сделать за пять лет — к 2030 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о желании России добиться мира на Украине

      Трамп заявил о постоянных контактах с Путиным

      Путин призвал Европу посидеть дома и подумать

      Трамп позвонил Путину одному из первых после выборов

      Трамп заявил о нежелании России отвечать на звонки США до его возвращения в Белый дом

      Трамп заявил о заключении сделки по Украине в пользу России

      Путин назвал первый шаг в урегулировании украинского конфликта

      Макрон оттолкнул руку потянувшегося к его колену Трампа

      Путин предложил подумать США о совместном производстве алюминия

      Путин заявил о свободных руках Трампа на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше