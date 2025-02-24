Путин предложил подумать США о совместном производстве алюминия

Путин предложил РФ и США подумать о производстве алюминия в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин предложил подумать о совместной работе Москвы и США по производству алюминия, например, в одном из регионов страны. Его слова приводит ТАСС.

Путин предложил американским компаниям подумать о совместной работе по производству алюминия.

«Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по производству алюминия. Ведь алюминий — это прежде всего энергия и желательно дешевая энергия», — призвал он.

Ранее Путин допустил совместную работу с США по редкоземельным металлам. Он также призвал наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов. По его мнению, это необходимо сделать за пять лет — к 2030 году.