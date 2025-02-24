Раскрыт средний платеж россиян за коммуналку

Банк «Русский Стандарт»: Средний чек за ЖКУ в 2024 году был более 4000 рублей

По итогам 2024 года средний чек россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) был более 4000 рублей. Сумму платежей, которые граждане ежемесячно отдают за «коммуналку», подсчитали эксперты банка «Русский Стандарт» в своем исследовании, пишет «Газета.Ru».

По данным аналитиков, в первом квартале 2024 года средний чек за ЖКУ в стране достигал 4242 рубля, а во втором — 4288 рублей. С третьего квартала сумма начала уменьшаться — в четвертом квартале показатель достиг 4029 рублей.

Снижение суммы платежей специалисты объясняют сезонностью и погодными особенностями 2024 года. «Так, на третий квартал приходится разгар теплого времени года, который отличается уменьшенным потреблением коммунальных услуг на фоне паузы в отопительном сезоне, дачного периода и временного переезда многих россиян за город. А также — увеличенного светового дня, а значит, и меньшего потребления электроэнергии», — пояснили специалисты. Кроме того, зима выдалась намного теплее обычного, что тоже сократило расход электричества, газа и горячей воды.

Ранее жителям домов с электроотоплением в России собрались пересчитать плату за электричество до 1 марта. Региональные власти должны будут внедрить повышающий сезонный коэффициент 1,8 — он позволит поддержать пользователей в случае нехватки альтернативных источников тепла.