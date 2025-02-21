Части россиян пересчитают плату за электричество

Жителям домов с электроотоплением в России пересчитают плату за электричество

До 1 марта жителям домов с электроотоплением в России пересчитают плату за электричество. Об этом сообщает правительство страны.

Региональные власти должны будут внедрить повышающий сезонный коэффициент 1,8 — он позволит поддержать пользователей в случае нехватки альтернативных источников тепла. В кабмине напомнили, что в 2025 году в стране вводятся дифференцированные тарифы в зависимости от потребления: до 3,9 тысячи киловатт-час, от 3,9 до 6000 киловатт-час и свыше 6000 киловатт-час в месяц.

Изменения объясняют тем, что в газифицированных регионах на территории районов Крайнего Севера в населенных пунктах и садовых товариществах есть дома, оборудованные электроотопительными установками, поэтому граждане могут потреблять электроэнергии больше установленных норм.

Ранее в России предложили вернуться к единому платежному документу за ЖКУ. Мера могла бы упростить процесс поступления денег в организации, предоставляющие коммунальные услуги, считают в Минстрое.

