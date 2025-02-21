Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:10, 21 февраля 2025Экономика

Части россиян пересчитают плату за электричество

Жителям домов с электроотоплением в России пересчитают плату за электричество
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

До 1 марта жителям домов с электроотоплением в России пересчитают плату за электричество. Об этом сообщает правительство страны.

Региональные власти должны будут внедрить повышающий сезонный коэффициент 1,8 — он позволит поддержать пользователей в случае нехватки альтернативных источников тепла. В кабмине напомнили, что в 2025 году в стране вводятся дифференцированные тарифы в зависимости от потребления: до 3,9 тысячи киловатт-час, от 3,9 до 6000 киловатт-час и свыше 6000 киловатт-час в месяц.

Изменения объясняют тем, что в газифицированных регионах на территории районов Крайнего Севера в населенных пунктах и садовых товариществах есть дома, оборудованные электроотопительными установками, поэтому граждане могут потреблять электроэнергии больше установленных норм.

Ранее в России предложили вернуться к единому платежному документу за ЖКУ. Мера могла бы упростить процесс поступления денег в организации, предоставляющие коммунальные услуги, считают в Минстрое.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Лучший вариант — отъезд во Францию». В окружении Трампа заявили, что Зеленскому надо срочно покинуть Украину. В чем причина?

      Стивен Кинг назвал Трампа и Маска предателями из-за любви к Путину

      Российскую чиновницу арестовали за махинации с квартирами детей-сирот

      Блогеры оценили успехи Армии России в зоне СВО за 2024 год

      Россиянина осудили за езду со скандальной надписью вместо госномера

      В центре Москвы загорелась кальянная

      В Госдуме заметили изменение риторики Европы в отношении России

      Российские войска ударили по опорным пунктам ВСУ на границе с Брянской областью

      Канадская певица изменила слова гимна из-за Трампа

      В российском регионе рекультивировали мусорный полигон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше