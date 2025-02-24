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13:08, 24 февраля 2025Россия

Раскрыты подробности боев в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Казачья Локня, 1-й Княжий, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Марьевка, Махновка, Меловой, Никольский, Олешня, Рубанщина, Южный и Суджа.

За сутки ВСУ потеряли три танка, БТР, пусковую установку и радиолокационную станцию ЗРК С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции РЭБ, одну единицу инженерной техники, а также более 255 бойцов. С момента вторжения в Курскую область украинские войска лишились больше 63 105 солдат.

Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил о колоссальных потерях ВСУ в Курской области. Отмечается, что командование украинской армии осознает последствия вторжения в российский регион. Кроме того, собеседник агентства отметил, что бои уже переходят на территорию Сумской области Украины.

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