Минобороны: Российские войска ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Казачья Локня, 1-й Княжий, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Марьевка, Махновка, Меловой, Никольский, Олешня, Рубанщина, Южный и Суджа.

За сутки ВСУ потеряли три танка, БТР, пусковую установку и радиолокационную станцию ЗРК С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции РЭБ, одну единицу инженерной техники, а также более 255 бойцов. С момента вторжения в Курскую область украинские войска лишились больше 63 105 солдат.

Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил о колоссальных потерях ВСУ в Курской области. Отмечается, что командование украинской армии осознает последствия вторжения в российский регион. Кроме того, собеседник агентства отметил, что бои уже переходят на территорию Сумской области Украины.