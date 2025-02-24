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19:20, 24 февраля 2025Ценности

Рэперша Lizzo показала целлюлит на фото в нижнем белье

Американская рэперша Lizzo показала целлюлит на фото в черном нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lizzo

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), показала косметические дефекты на коже на фото в откровенном образе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала, стоя спиной и обернувшись к зеркалу, в черном нижнем белье. Комплект состоял из бюстгальтера на широких бретелях и трусов. При этом исполнительница продемонстрировала целлюлит на теле. Вдобавок она распустила волосы, дополнив образ серьгами и браслетом.

В январе рэперша Lizzo показала фигуру в бикини после похудения и вызвала споры в сети. Звезда записала ролик, в котором продемонстрировала фигуру в черном бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками.

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