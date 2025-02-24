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11:49, 24 февраля 2025Ценности

Рианна в оголяющем тело наряде попала на обложку Harper’s Bazaar

Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ / Harper’s Bazaar

Барбадосская певица Рианна в откровенном образе попала на обложку журнала Harper’s Bazaar. Снимки опубликованы на сайте издания.

Исполнительница предстала на обложке в оголяющем тело платье с боковым разрезом. Кроме того, знаменитость запечатлели в боди модного дома Dior и бежевом корсете. На одном из кадров Рианна позировала в мини-платье с бахромой, а на другом — в блестящих легинсах и корсетном топе на атласной шнуровке.

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Вдобавок инфлюэнсер дала интервью журналу, в котором рассказала о материнстве, музыкальной карьере и рекламных контрактах.

Ранее в феврале Рианна со спущенными штанами снялась в рекламе. Певица представила предметы гардероба, вдохновленные предстоящим мультфильмом «Смурфики», где она будет озвучивать персонажа по имени Смурфетта.

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