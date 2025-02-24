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13:04, 24 февраля 2025Экономика

Россия резко нарастила вывоз мяса на Ближний Восток

«Агроэкспорт»: Поставки мяса из РФ в страны Персидского залива выросли на 57 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

По итогам 2024 года суммарные объемы поставок мяса из России в страны Персидского залива выросли на 57 процентов в сравнении с показателем за 2023-й и превысили отметку в 100 тысяч тонн. О резком увеличении экспорта этой продукции из РФ на Ближний Восток сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

Речь идет не только о поставках мяса, но и об экспорте пищевых субпродуктов, уточнили в организации. Самой востребованной продукцией у региональных покупателей оказалось куриное мясо, на долю этой продукции пришлось 84 процента поставок. Еще 8 процентов обеспечил экспорт говядины. Что касается остальных категорий поставок, то на долю баранины пришлось пять процентов экспорта, а на мясо индейки — два процента, заключили в «Агроэкспорте».

За прошлый год суммарный объем поставок российского мяса за рубеж достиг рекордной отметки в 700 тысяч тонн. За 12 месяцев показатель увеличился на 27 процентов. Наращивание экспорта было зафиксировано во всех ключевых категориях. Так, поставки свиноводческой продукции за отчетный период увеличились на треть, птицеводческой — на четверть, а крупного рогатого скота — на 22 процента.

Стоимость всего экспорта российского мяса агентство РИА Новости оценило в 1,7 миллиарда долларов. Достигнутый результат, по данным Министерства сельского хозяйства, оказался максимальным за всю историю статистических наблюдений. В годовом выражении выручка от экспорта мяса выросла на 24 процента. Главными покупателями стали Китай, Саудовская Аравия и Белоруссия.

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