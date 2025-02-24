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19:23, 24 февраля 2025Экономика

Россиян пообещали не штрафовать за открывающуюся не туда входную дверь

Мосжилинспекция: Россиян не будут штрафовать из-за двери в квартиру
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Информация о том, что собственников жилья многоквартирных домов будут штрафовать на 15 тысяч рублей за неправильно установленную входную дверь, не соответствует действительности. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичной Мосжилинспекции.

Там объяснили, что направление дверей не отражается в техническом паспорте и не нормировано для многоквартирных домов. В Мосжилинспекции добавили, что в этом году в части пожарной безопасности в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) не вносились изменения.

Ранее в СМИ появилась информация, что владельцев входных дверей, которые открываются наружу, будут штрафовать из-за несоответствия установки правилам пожарной безопасности. Сообщалось также, что таких россиян могут обязать заменить дверь. По словам эксперта по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктора Федорука, раньше за самовольное изменение направления двери был предусмотрен штраф в размере 10 тысяч рублей, теперь нарушителям придется заплатить 15 тысяч рублей.

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