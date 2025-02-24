В России установили штрафы в 15 тысяч рублей за неправильную входную дверь

В России назначили новый размер штрафов за входную дверь, которая открывается в неправильную сторону. Об этом предупредил жителей многоквартирных домов эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук.

Эксперт напомнил, что владельцы жилья должны соблюдать правила противопожарной безопасности. Так, входные двери должны открываться внутрь квартиры, иначе при пожаре они могут препятствовать эвакуации соседей. Раньше за самовольное изменение направления двери был предусмотрен штраф в размере 10 тысяч рублей, теперь нарушителям придется заплатить 15 тысяч рублей.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Кроме того, соседи могут попросить вернуть дверь в исходное состояние и обратиться в суд при отказе выполнить требование, отметил Федорук, подчеркнув, что подобные прецеденты уже были, суды вставали на сторону истцов.

«Открываемая наружу дверь занимает общее пространство лестничной клетки. (...) А любое использование общедомового имущества может быть только с согласия общего собрания собственников многоквартирного дома», — заключил он.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Ужесточили наказание за старые газовые плиты

С 1 января в России также ужесточили наказание за старые газовые плиты. Для обычных собственников жилья размер взыскания вырос до 5-10 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить 25-100 тысяч рублей вместо прежних 5-20 тысяч, а юридическим лицам — 200-500 тысяч рублей вместо 40-100 тысяч.

Проверять газовое оборудование в домах имеют право газораспределительные организации. Специалисты должны не только осмотреть помещение, но и проверить воздухообмен в комнатах, а также провести инструктаж жильцам.

box#3894443

Штраф за самовольную замену батарей в квартире

Кроме того, в 2025 году штраф грозит и за самовольную замену батарей в квартире. Процедуру замены радиаторов отопления нужно согласовывать с местными органами самоуправления, так как любые изменения в инженерных системах могут сказаться на работе отопления всего дома.

Президент правозащитного фонда «Отечество», юрист, политэксперт Артем Ананьев уточнил, что за самовольную замену радиатора придется заплатить 800 рублей. Кроме того, если нарушение приведет к протечке коммуникаций, из-за которой пострадает жилье соседей, придется не только восстановить отопительную систему, но и сделать ремонт соседям.