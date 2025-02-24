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08:19, 24 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о новом наказании за неправильную входную дверь

Эксперт Федорук: Назначен новый размер штрафов за неправильную входную дверь
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

В России назначили новый размер штрафов за входную дверь, которая открывается в неправильную сторону. Об этом предупредил жителей многоквартирных домов эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук, пишет aif.ru.

Владельцы квартир, где входная дверь открывается наружу, нарушают правила пожарной безопасности и мешают эвакуации соседей в случае чрезвычайных происшествий, пояснил специалист. Раньше за самовольное изменение направления двери был предусмотрен штраф в 10 тысяч рублей, теперь нарушителям придется заплатить 15 тысяч рублей.

Кроме того, соседи могут попросить вернуть дверь в исходное состояние и обратиться в суд при отказе выполнить требование, отметил Федорук. «Открываемая наружу дверь занимает общее пространство лестничной клетки. А любое использование общедомового имущества может быть только с согласия общего собрания собственников многоквартирного дома», — заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили об ужесточении наказания за старые газовые плиты в доме. Размер взыскания для обычных собственников вырос с 1-2 тысяч рублей до до 5-10 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить 25-100 тысяч рублей вместо прежних 5-20 тысяч, а юридическим лицам — 200-500 тысяч рублей вместо 40-100 тысяч.

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