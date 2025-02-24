Россиянин попытался украсть журналы из магазина и сломал плечо администратору

В Кронштадте поймали мужчину, избившего администратора лавки при краже журналов

В Кронштадте задержан петербуржец, который сломал плечо администратору магазина, когда та помешала ему украсть журналы с прилавка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

По данным правоохранителей, ЧП произошло 22 февраля в магазине, расположенном в доме №5 по улице Петровской. Тогда фигурант попытался украсть с прилавка журналы «Маленький Зоомагазин», «Минералы в недрах Земли» и «Бурда». Взяв журналы, он пошел в выходу, однако администратор торговой точки преградила ему путь. В ответ мужчина напал на нее, избил и сломал левое плечо.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»). При задержании он объяснил, что просто хотел вечером почитать журналы. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 43-летний мужчина украл в цветочном магазине букет из 11 роз стоимостью 5000 рублей из-за отсутствия сдачи у флориста.