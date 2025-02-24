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20:53, 24 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин попытался заработать на инвестициях и отдал аферистам девять миллионов

Хабаровчанин отдал мошенникам 9 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Житель Вяземского района отдал мошенникам девять миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, 55-летний мужчина получил сообщение о быстром заработке в одном из мессенджеров и позвонил по указанному номеру. По совету аферистов он установил неизвестное приложение и начал инвестировать в него деньги. Когда потерпевший вложил в «биржу» около шести миллионов рублей и захотел вывести заработок, ему не дали этого сделать и предложили указать нового адресата.

Тогда потерпевший привлек к «работе» своих членов семьи и знакомого, которые вложили еще несколько миллионов рублей. Общий ущерб от действий мошенников составил девять миллионов рублей.

Потерпевшие обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее аферисты обманули подполковника полиции на 1,5 миллиона рублей от имени замглавы управления МВД по Кировской области.

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