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13:25, 24 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за расправу над знакомым из ревности к его жене

В Крыму осудят мужчину за убийство знакомого из ревности к его жене
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Крыму осудят мужчину за расправу над знакомым из ревности к его жене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, 31-летний местный житель подкараулил около дома в поселке Массандра 67-летнего знакомого, к которому ревновал его же жену. Он облил мужчину заготовленной заранее легковоспламеняющейся жидкостью и поджог, затем ударил ножом и скрылся. Пострадавший самостоятельно смог погасить пламя в речке и обратился к соседям для вызова скорой. Он получил ожоги лица, шеи, рук и тела, а также колото-резанную рану в области поясницы. Его доставили в больницу, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Фигурант был оперативно задержан. По ходатайству следователя заключен под стражу. Были проведены необходимые следственные действия и экспертизы. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и направления в суд.

Ранее сообщалось, что суд приговорил россиянина к 15 годам колонии за нападение на полицейского и поджог дома.

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