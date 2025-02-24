Россиянин жестоко избил подростка в вейп-шопе

Житель Курска жестоко избил подростка в вейп-шопе, его начали разыскивать

Житель Курска жестоко избил подростка в вейп-шопе, его начали разыскивать. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что все произошло 23 февраля. В торговый зал вбежал подросток, за которым гнался мужчина в сопровождении двух несовершеннолетних.

Горожанин повалил юношу на пол, несколько раз пнул, игнорируя замечания продавца, которая грозилась вызвать полицию, и сбежал. По факту инцидента начали проводить доследственную проверку, в ходе которой предстоит установить личность нападавшего и причины конфликта.

Ранее стало известно, что в городе Кемерово 41-летний мужчина пришел в школу и избил 12-летнего подростка, ударившего его сына.

Учащемуся понадобилась медицинская помощь, у него диагностировали ушибы мягких тканей головы, лица и пальца.