Российский губернатор сообщил о пожаре на предприятии из-за падения обломков дронов ВСУ

Рязанский губернатор Малков: Из-за обломков БПЛА на предприятии начался пожар

В Рязанской области из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов на территории предприятия начался пожар. Об этом сообщил губернатор российского региона Павел Малков в Telegram-канале.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал губернатор.

По его информации, на месте происшествия уже работают сотрудники оперативных служб. Других данных о ситуации Малков пока не привел.

В ночь на понедельник, 24 февраля, стало известно о пожаре в районе рязанского нефтеперарабатывающего завода (НПЗ). Сообщалось, что громкие взрывы раздались над Рязанью в районе четверых часов ночи, после чего начался пожар. В сети также появились кадры распространения огня.

По данным Минобороны, за ночь над Рязанской областью сбили два беспилотника. Всего над Россией за ночь перехватили 22 дрона, под удар попали Орловская и Брянская области, а также Крым.