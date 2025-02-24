Российскому региону предсказали морозы в конце зимы

Гидрометцентр: Зима в Сибири окончится морозами

Конец зимы в Сибири ознаменуется сильными морозами, они затронут часть региона и в первые дни марта, сообщает Гидрометцентр.

На Таймыре во вторник, 25 февраля, ожидается ветер скоростью 15-20 метров в секунду, температура воздуха будет сохраняться в течение суток минус 13-18 градусов, местами минус 23-28 градусов. В среду и четверг, 26 и 27 февраля, ночью похолодает до минус 25-39 градусов, местами температура опустится до минус 40 градусов. Днем ожидается минус 22-27 градусов, местами минус 30-35 градусов.

25 и 26 февраля в Эвенкии, Туруханском районе, а также 25 февраля на севере центральных районов Красноярского края ожидается снежная погода. Похолодает в обозначенных районах начиная с 27 февраля. В Эвенкии ночью морозы достигнут минус 28-33 градусов, местами похолодает до минус 43 градусов. В Туруханском районе столбики термометров опустятся до минус 30-35 градусов, в центральных районах Красноярского края похолодает дом минус 15-20 градусов, на севере до минус 30 градусов. Днем максимальная температура воздуха составит минус 10-15 градусов, местами будет холодать до минус 25 градусов. В Эвенкии — минус 15-20 градусов, местами до минус 30 градусов.

Иркутскую область в ближайшие дни ждут оттепели, которые вскоре сменятся похолоданием на части территории. С 25 по 27 февраля в регионе ожидаются снегопады и метели с ветром скоростью 15-20 метров в секунду. 25 февраля местами возможны оттепели до плюс 6 градусов, 28 февраля температура ожидается на уровне минус 1-6 градусов, местами минус 11-16 градусов. В северных районах в течение суток морозы покрепчают до минус 16-21 градуса, местами до минус 31 градуса.

В районах юго-западной Сибири, южных районах Красноярского края, Хакасии и Тыве 25-26 февраля преимущественно без осадков. 25 и 27 февраля днем ожидаются небольшие морозы, на Алтае, юге Красноярского края, в Хакасии, местами в Кемеровской области прогнозируются оттепели. Воздух прогреется до отметки плюс 1-6 градусов в Кемеровской области, до плюс 2-8 градусов на Алтае и Хакасии, от минус 3 до плюс 3 градусов на юге Красноярского края.

28 февраля и 1 марта холод из северных регионов Сибири доберется до южных районов, резко понизив температуру воздуха на 15-20 градусов, предсказали синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что Уральский и Сибирский федеральные округа в преддверии весны ожидает аномальное похолодание. Что касается Ставрополья и республик Северного Кавказа (Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия), температура достигнет минус 10 градусов. В течение недели столбики термометров могут опуститься до 24-30 градусов мороза.