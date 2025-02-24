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08:59, 24 февраля 2025Экономика

Двум российским округам предрекли аномальные холода

Вильфанд: В Уральском и Сибирском ФО ожидаются аномальные холода
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Два российских округа предупредили о наступлении аномальных холодов. Резкое понижение температуры воздуха ожидает Уральский и Сибирский федеральные округа (ФО), об это рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В Ставрополье и республиках Северного Кавказа (Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия) температура достигнет минус 10 градусов. В течение недели столбики термометров могут опуститься до 24-30 градусов мороза.

Похолодание также произойдет в Красноярском крае. С четверга по пятницу в регионе похолодает на 15 градусов, до 25-30 градусов мороза ночью. По словам Вильфанда, настолько резкое изменение погоды может быть опасным и привести к неблагоприятным явлениям. «В субботу уже и на 10 градусов температура будет ниже нормы в центре Красноярского края», — отметил метеоролог.

Он добавил, что в понедельник Салехарде установится оттепельная температура, однако к концу недели показатель может дойти до 30 градусов мороза. Дневная температура составит минус 15-20 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе в понедельник также ожидается теплая погода, а к пятнице-субботе — снижение на 15 градусов.

Ранее Вильфанд предупредил жителей Москвы о погоде холоднее климатической нормы.

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