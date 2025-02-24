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21:53, 24 февраля 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в оголяющем грудь купальнике

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя спортсменка поделилась видео, в котором попозировала на фоне бассейна. Так, она предстала перед камерой в слитном купальнике серого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие оказалось оформлено частично оголяющими грудь и живот вырезами.

Для своего образа манекенщица сделала макияж с акцентом на губы, нанеся на них ярко-розовую помаду. Кроме того, она распустила волосы, а в качестве аксессуаров выбрала очки с прозрачными линзами и золотые браслеты.

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети также называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», оголила грудь на камеру.

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