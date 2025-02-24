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08:22, 24 февраля 2025Силовые структуры

Сбросившего кошку с 40-метровой скалы россиянина задержали

Волк: В Ялте задержали мужчину, сбросившего кошку с замка «Ласточкино гнездо»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Ялте полицейские задержали мужчину, сбросившего кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный — 24-летний уроженец Санкт-Петербурга, рассказала Волк. Сейчас его везут в отдел полиции, сотрудники выясняют мотив этого поступка.

Ранее стало известно, что посетитель замка «Ласточкино гнездо» в поселке Гаспра на территории Крыма выбросил с обрыва 40-метровой скалы кошку по кличке Муся. Мужчина прибыл на территорию туристического объекта утром 23 февраля. На записях с камер наблюдения можно увидеть, как он гладит кошку, а затем, убедившись в отсутствии свидетелей, относит ее на смотровую площадку и выкидывает в море.

Отмечается, что Муся жила в «Ласточкином гнезде» около десяти лет и считалась местной достопримечательностью.

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