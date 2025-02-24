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13:20, 24 февраля 2025Ценности

Сергей Зверев показал внешность на фото времен службы в армии

Стилист Сергей Зверев показал внешность на фото времен службы в армии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @zverevsuperstar

Российский парикмахер-стилист и шоумен Сергей Зверев показал внешность на фото времен службы в армии. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей миллион подписчиков.

61-летний телеведущий поделился снимками, на которых позировал в пиджаке с приколотыми к нему значками, рубашке и галстуке. Также на размещенных кадрах он демонстрировал короткую стрижку.

Пост Зверев дополнил хештегами, среди которых — #СлужилСоветскомуСоюзу и #Замкомвзвода.

Ранее в феврале сообщалось, что Сергей Зверев попал в украинскую базу «Миротворец» за поддержку специальной военной операции (СВО).

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