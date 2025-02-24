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13:51, 24 февраля 2025Культура

Шакира отменила очередной концерт из-за угрозы безопасности

Певица Шакира перенесла концерт в Колумбии из-за угрозы безопасности
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Колумбийская певица Шакира отменила концерт на стадионе «Атанасио Хирардот» в городе Медельин из-за поврежденной крыши. Об этом сообщает издание Billboard.

Организаторы выступления заявили, что состояние площадки несло угрозу безопасности артистки, ее команды и зрителей. По словам концертного директора Шакиры, крыша была повреждена при подготовке к шоу, из-за чего певице пришлось принять непростое решение о переносе очередного концерта.

Ранее стало известно, что Шакира попала в больницу в Перу во время своего мирового турне. Исполнительница обратилась в неотложное отделение клиники с жалобами на боли в животе, а позже отменила выступление по рекомендации врачей.

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