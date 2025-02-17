Шакиру госпитализировали

Шакира попала в больницу в Перу

Колумбийская певица Шакира попала в больницу в Перу во время своего мирового турне. Об этом пишет The Guardian.

Исполнительница обратилась в неотложное отделение клиники в столице страны Лиме с жалобами на боли в животе. Врачи приняли решение госпитализировать ее.

Позднее Шакира обратилась к своим поклонникам. Она объявила, что медики рекомендовали ей отменить выступление. Певица также выразила надежду, что в понедельник ее выпишут из больницы.

Всего в ходе концертного тура Шакира должна дать около 50 концертов в Латинской Америке до конца июня.

В 2014 гду Шакира поделилась радостью от разрыва с Жераром Пике, который изменял ей. Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — Милана и Сашу.