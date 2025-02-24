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08:17, 24 февраля 2025Мир

Шойгу направился с рабочим визитом в Малайзию и Индонезию

Секретарь Совбеза России Шойгу отправился на переговоры в Малайзию и Индонезию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу направился с рабочим визитом в Малайзию и Индонезию. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что там у политика запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений — в частности, по тематике безопасности и обороны. По данным Совбеза, поездка продлится до 28 февраля.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал привет российскому лидеру Владимиру Путину через секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу во время визита последнего в республику. «Считаю абсолютно важным публично передать слова приветствия президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — сказал он.

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