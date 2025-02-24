Шойгу направился с рабочим визитом в Малайзию и Индонезию

Секретарь Совбеза России Шойгу отправился на переговоры в Малайзию и Индонезию

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу направился с рабочим визитом в Малайзию и Индонезию. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что там у политика запланированы переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений — в частности, по тематике безопасности и обороны. По данным Совбеза, поездка продлится до 28 февраля.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал привет российскому лидеру Владимиру Путину через секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу во время визита последнего в республику. «Считаю абсолютно важным публично передать слова приветствия президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — сказал он.