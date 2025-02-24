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16:26, 24 февраля 2025Силовые структуры

Сиделка украла у российского пенсионера почти полмиллиона рублей и попалась

В Москве суд арестовал сиделку за кражу более 450 тысяч рублей у пенсионера
Варвара Митина (редактор)

Фото: Alex_video70 / Shutterstock / Fotodom

В Москве суд арестовал сиделку за кражу более 450 тысяч рублей у пенсионера. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Женщина проходит обвиняемой по статьям 158 УК РФ («Кража»).

Фигурантка устроилась помощницей по хозяйству к 86-летнему мужчине в августе 2024 года. Через несколько месяцев пожилой москвич стал отдавать сиделке свои банковские карты, чтобы она оплачивала продукты и другие необходимые вещи. При этом просто так снимать деньги он ей не разрешал, однако женщина все равно начала это делать.

Кражу обнаружил сам мужчина, когда ему начали приходить сообщения о снятии с карт крупных сумм. Выяснилось, что женщина девять раз снимала деньги с карты пенсионера. Таким образом она похитила более 450 тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге 81-летнюю пенсионерку спас от мошенников ее сосед по дому.

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