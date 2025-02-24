Южная Корея упростила поставку одного вида оборудования в Россию

Южная Корея смягчила санкции в отношении поставок медицинского оборудования в РФ

Власти Южной Кореи согласились смягчить условия поставок в Россию медицинского оборудования с 28 февраля. Об этом со ссылкой на объявление министерства промышленности, торговли и ресурсов республики сообщает РИА Новости.

Поводом для пересмотра санкционной политики названы финансовые сложности, на которые в последнее время жаловались компании-экспортеры. Представитель ведомства, комментируя решение в разговоре с журналистами, сравнил его с мерами гуманитарного характера, а также попросил не связывать его с возможностью дальнейшей отмены санкций.

Изменения предполагают отказ от необходимости получать индивидуальные разрешения для поставок в Россию ряда товаров, хватит обычных документов, необходимых для экспорта. Речь идет о тех, которые с малой долей вероятности могли бы использоваться в качестве вооружения. В качестве примера такого оборудования названы рентгеновские аппараты для проведения диагностики и оборудование для создания рентгенографических снимков.

Для остальных товаров, не попавших в список, ситуация с индивидуальными разрешениями не изменится. Южнокорейский телеканал MTN отмечал, что во многом система таких разрешений больше похожа на фактический запрет на экспорт. В результате многие из них наладили торговлю через третьи страны, но это увеличивает их расходы на логистику.

Ранее южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor опроверг заявления о готовности вернуться в Россию и подчеркнул, что не предпринимает никаких шагов для этого. Таким образом компания прокомментировала слухи, возникшие в российском информационном пространстве после первых за много лет американо-российских переговоров.