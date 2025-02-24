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07:22, 24 февраля 2025Силовые структуры

Следователи усилили обвинение российскому чиновнику

Следователи усилили обвинение экс-первому замглавы Кургана Жижину
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Кургане в суд после доработки следователями вернулось дело бывшего первого заместителя главы города Андрея Жижина. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По его данным, теперь Жижина обвиняют в 13 эпизодах по статье 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый вовремя не расселил жильцов двух аварийных домов в Кургане. Также он якобы принял у подрядчика некачественное жилье для сирот в 2015 году. Обвинение хочет, чтобы чиновник возместил затраты на жилье, предоставленное сиротам из аварийных квартир.

Отмечается, что дело против чиновника уже дважды возвращалось на доработу. В последний раз суд нашел несоответствие законодательству по обвинении в халатности из-за сроков давности.

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