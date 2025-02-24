Сопровождение самолета истребителями после угрозы взрыва на борту попало на видео

Самолет American Airlines из Нью-Йорка в Нью-Дели сел в Риме из-за угрозы взрыва

Самолет American Airlines экстренно сменил курс и сел в другом городе из-за угрозы безопасности. Его сопровождали два истребителя, сообщил канал Fox.

Нештатная ситуация произошла на борту Boeing 787, летевшего через океан из Нью-Йорка, США, в индийский Нью-Дели. Когда лайнер находился над Каспийским морем, авиакомпания получила электронное письмо с угрозой взрыва на борту.

Самолет решили перенаправить в Рим в сопровождении двух итальянских истребителей — этот момент попал на видео. Посадка прошла благополучно, а угроза не подтвердилась.

В тот же день российский самолет, летевший из Москвы на Кубу, экстренно сел в Петербурге. По предварительным данным, у него отказал двигатель. На борту лайнера было больше 400 пассажиров.