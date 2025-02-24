Состоящая в браке 68 лет пара раскрыла один секрет долгой любви

В США пара, состоящая в браке 68 лет, назвала секретом любви песню на ночь

Пожилые супруги из штата Южная Дакота, США, рассказали, как им удается сохранять счастье в браке уже 68 лет. Секреты долгих отношений они раскрыли CBS News.

По словам 94-летнего Дона и 93-летней Мэрилин Барнеттов, за время, проведенное вместе, они придумали несколько романтических традиций, которые укрепляют их любовь. Одной из них пара назвала песню на ночь.

Как рассказывает Дон, он начал петь Мэрилин перед сном около 50 лет назад и заметил, что это не только радовало ее, но и сглаживало разногласия между ними. «Я всегда с нетерпением жду этого», — признается женщина. Как отмечает Мэрилин, у Дона «прекрасный голос». Сын пожилых супругов Даг заявил, что не помнит ни одной ночи, когда они пропустили этот ритуал.

Дон объяснил, что песня является символом настоящей заботы: он не просто говорит супруге «Спокойной ночи», а придумывает что-то для нее. В январе Мэрилин сломала бедро, поэтому поддержка мужа была ей особенно важна.

Ранее сообщалось, что супруги из Великобритании, которые прожили вместе 75 лет, раскрыли секрет долгого счастливого брака. По словам пожилой женщины, он заключается в умении вовремя замолчать.

