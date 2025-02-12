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10:08, 12 февраля 2025Из жизни

Прожившие 75 лет вместе супруги раскрыли секрет счастливого брака

Британка назвала умение вовремя замолчать секретом счастливого 75-летнего брака
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

Супруги из Великобритании, которые прожили вместе 75 лет, раскрыли секрет долгого счастливого брака. Об этом пишет What's the Jam.

97-летний Алан и 96-летняя Труди Томлинсон из города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, познакомились подростками и поженились в 1949 году. Сейчас они вместе живут в доме престарелых и утверждают, что их чувства друг к другу за прошедшие годы нисколько не притупились.

На вопрос, в чем секрет их счастливого брака, Труди ответила: «В умении вовремя замолчать. Иногда устаешь. Но мы счастливы, что до сих пор вместе».

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Томлисоны переехали в пансионат для пожилых в городе Дерби в августе 2024 года и очень рады, что могут проводить каждый день вместе. Недавно администрация пансионата устроила для супругов особый ужин в честь очередной годовщины свадьбы. «Мы вместе строили жизнь, и замечательно, что можем продолжать ее в таком прекрасном месте», — сказала Труди.

Ранее единственный неразведенный сын Елизаветы II раскрыл секрет 25-летнего брака. Принц Эдвард заявил, что уже 25 лет счастлив с женой, потому что умеет дружить с ней.

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