Единственный неразведенный сын Елизаветы II раскрыл секрет 25-летнего брака

Британский принц Эдвард назвал секретом 25-летнего брака умение дружить с женой

Британский принц Эдвард, герцог Эдинбургский, рассказал, что уже 25 лет состоит в счастливом браке, потому что умеет дружить с женой. Секрет крепких отношений принца раскрыл Daily Mail.

Принц Эдвард отправился с Софи, герцогиней Эдинбургской, в официальный тур по Непалу. Во время него у супругов спросили, как им удается так долго жить вместе: принц Эдвард — единственный неразведенный ребенок британской королевы Елизаветы II. «Мы лучшие друзья», — ответил на вопрос принц. Софи согласилась с этим и еще одним секретом их долгого брака назвала юмор.

В Национальном ботаническом саду Годавари супруги посадили магнолии, следуя традиции королевской семьи. В 1986 году Елизавета II и принц Филипп тоже приезжали в Непал. Теперь их деревья растут недалеко от магнолий герцога и герцогини Эдинбургских.

Ранее сообщалось, что привычка Меган Маркл обниматься спровоцировала неприязнь со стороны принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По информации эксперта по королевской семье Тома Куинна, объятия герцогини и поцелуи в щеку вызвали среди персонала сплетни, что Меган Маркл флиртовала с Уильямом.