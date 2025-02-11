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10:54, 11 февраля 2025Из жизни

Единственный неразведенный сын Елизаветы II раскрыл секрет 25-летнего брака

Британский принц Эдвард назвал секретом 25-летнего брака умение дружить с женой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Британский принц Эдвард, герцог Эдинбургский, рассказал, что уже 25 лет состоит в счастливом браке, потому что умеет дружить с женой. Секрет крепких отношений принца раскрыл Daily Mail.

Принц Эдвард отправился с Софи, герцогиней Эдинбургской, в официальный тур по Непалу. Во время него у супругов спросили, как им удается так долго жить вместе: принц Эдвард — единственный неразведенный ребенок британской королевы Елизаветы II. «Мы лучшие друзья», — ответил на вопрос принц. Софи согласилась с этим и еще одним секретом их долгого брака назвала юмор.

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В Национальном ботаническом саду Годавари супруги посадили магнолии, следуя традиции королевской семьи. В 1986 году Елизавета II и принц Филипп тоже приезжали в Непал. Теперь их деревья растут недалеко от магнолий герцога и герцогини Эдинбургских.

Ранее сообщалось, что привычка Меган Маркл обниматься спровоцировала неприязнь со стороны принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По информации эксперта по королевской семье Тома Куинна, объятия герцогини и поцелуи в щеку вызвали среди персонала сплетни, что Меган Маркл флиртовала с Уильямом.

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