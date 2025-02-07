Меган Маркл заподозрили во флирте с будущим королем

Писатель Куинн: Меган Маркл спровоцировала слухи о флирте с принцем Уильямом

Привычка Меган Маркл обниматься спровоцировала неприязнь со стороны принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Daily Mail.

Новая книга эксперта по королевской семье, журналиста и писателя Тома Куинна подтвердила слухи, что наследник британского престола и его жена, принцесса Уэльская, считали любовь Меган Маркл, герцогини Сассекской, к объятиям и тактильности «раздражающей». Кроме того, по информации Куинна, объятия герцогини и поцелуи в щеку вызвали сплетни среди персонала о том, что Меган Маркл флиртовала с Уильямом. Писатель полагает, что слухи о флирте беспочвенны и заподозрить супругу принца Гарри в симпатии к его брату невозможно, однако ее поведение и само появление слухов углубили раскол между братьями.

В разговоре с Куинном его источники утверждали, что в начале отношений пары Кейт Миддлтон и будущий король находили Меган «восхитительной». Однако «напряженность» стала расти из-за «теплого, дружеского подхода герцогини ко всем». По информации писателя, Меган Маркл обнимала шурина «практически каждый раз», когда они видели друг друга. «Кейт, Уильям и Чарльз, как правило, вздрагивали, когда она подходила, чтобы обнять их. Меган, по понятным причинам, была задета, так как в Калифорнии, очевидно, все друг друга обнимают», — написал автор.

Ранее сообщалось, что после переезда в США у принца Гарри остался только один близкий друг. Младший сын Карла III якобы считает единственным другом своего охранника.