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18:44, 24 февраля 2025Силовые структуры

Сотрудники полиции задержали выкинувшего бывшую девушку с балкона россиянина

В Чите задержали мужчину, выкинувшего бывшую девушку с балкона
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Чите задержали мужчину, выкинувшего бывшую девушку с балкона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение от свидетелей, которые увидели женщину на козырьке подъезда. Прибывшие сотрудники полиции узнали у пострадавшей, что ее с балкона третьего этажа вытолкнул бывший сожитель, после чего скрылся.

Оперативники быстро установили местоположение подозреваемого и задержали по месту проживания. Им оказался 45-летний местный житель. Полицейские выяснили, что накануне пара поссорилась, и когда женщина выбежала на балкон, злоумышленник толкнул ее. При падении женщина получила различные травмы и была доставлена в больницу.

Следственные органы возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело за попытку расправы. Он помещен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что россиянин поджег знакомую и получил 20 лет колонии строгого режима.

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