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18:04, 20 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин поджег знакомую и получил 20 лет колонии строгого режима

В ЛНР мужчину осудили на 20 лет за убийство знакомой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 20 годам лишения свободы 43-летнего Андрея Точенова за расправу над знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Россиянин признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 105 («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 11 июня 2024 года Точенов выпивал с подругой. Он взял легковоспламеняющуюся жидкость, выплеснул на тело потерпевшей и поджег. Ее доставили в больницу с ожогами головы, шеи, туловища и конечностей. Спасти женщину не удалось.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае суд признал двух работников фермы виновными в расправе над коллегой.

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