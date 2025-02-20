Россиянин поджег знакомую и получил 20 лет колонии строгого режима

В ЛНР мужчину осудили на 20 лет за убийство знакомой

Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 20 годам лишения свободы 43-летнего Андрея Точенова за расправу над знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Россиянин признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 105 («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 11 июня 2024 года Точенов выпивал с подругой. Он взял легковоспламеняющуюся жидкость, выплеснул на тело потерпевшей и поджег. Ее доставили в больницу с ожогами головы, шеи, туловища и конечностей. Спасти женщину не удалось.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае суд признал двух работников фермы виновными в расправе над коллегой.