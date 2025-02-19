Работники фермы забили коллегу сцепным болтом от трактора и спрятали его в навозе

В Краснодарском крае работники фермы из ревности забили коллегу болтом

В Краснодарском крае суд признал двух работников фермы виновными в расправе над коллегой. Об этом в среду, 19 февраля, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, 21 сентября 2023 года трое мужчин и одна женщина, трудившиеся разнорабочими на ферме, решили вместе выпить спиртное. Вскоре у мужчин произошел конфликт из-за ревности к подруге. Двое работников избили товарища руками и ногами, а после добили его болтом от трактора. Утром, осознав содеянное, они вывезли его в ковше трактора, бросили в канал и присыпали навозом.

Лишь два месяца спустя потерпевшего удалось обнаружить. В ходе следствия оба признали свою вину. Одному из участников расправы дали 12 лет строгого режима, второй заключил контракт с Минобороны для отправки в зону проведения специальной военной операции.

Ранее в Ставропольском крае работник фермы избил коллегу из-за спора о животных.